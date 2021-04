Vida Urbana Defensoria Pública questiona SES sobre transferência de Hospital Infantil para HGP Nesta quinta-feira, 22, a secretaria informou que a transferência dos pacientes e do setor administrativo do hospital para a ala infantil, já começou, devendo ser concluída até o dia 31 de maio

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE) enviou nesta quinta-feira, 22, um pedido de informações à Secretaria Estadual da Saúde (SES) solicitando que a pasta responda questionamentos sobre a transferência do Hospital Infantil do Estado para uma ala pediátrica no Hospital Geral de Palmas (HGP). O órgão deu um prazo de 15 dias para que os questionamentos sejam r...