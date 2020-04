Vida Urbana Defensor orienta grávidas esperarem decisão judicial sobre pedido de manutenção de acompanhantes Onze gestantes em Araguaína procuraram a Defensoria sobre a questão

Onze gestantes de Araguaína procuraram nesta última semana a Defensoria Pública do Estado (DPE) em busca de orientação sobre a Ação Civil Pública ajuizada pela Instituição para garantir a presença de acompanhantes partos ocorridos durante o período de pandemia. A ação havia sido proposta no último dia 11 com repercussão em todo o Estado. Conforme a DPTO, a preo...