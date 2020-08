Vence nesta segunda-feira, 31, o prazo que o governo do Tocantins decretou para a prorrogação da suspensão das aulas e a manutenção da jornada reduzida de seis horas dos servidores públicos estaduais. O decreto é do dia 31 de julho e leva em consideração o avanço da doença no Estado. O último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontou 50.373 pessoas infectadas e 664 mortes.

Desde março o governo do Tocantins tem renovado o prazo das medidas através de decretos. Procurado pela reportagem, o Estado ainda não se posicionou se vai seguir com as medidas. Até esta segunda-feira, as aulas no formato presencial seguem suspensas e isso abrange tantas instituições da rede pública quanto privada, da educação básica ao ensino superior, como escolas e universidades. Já a jornada de trabalho dos servidores públicos do executivo estadual é das 8 às 14 horas.