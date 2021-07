Vida Urbana Decreto proíbe entrada de visitantes ainda não vacinados em Rio da Conceição; MP pede revogação Ministério Público considera a medida é inconstitucional e pediu que em 24 horas a gestão se posicione sobre o caso

Uma nova medida contra a Covid-19 da Prefeitura de Rio da Conceição virou alvo de recomendação do Ministério Público do Tocantins (MPTO). Nesta quinta-feira, a gestão municipal publicou o Decreto nº 110 que proíbe a entrada no território da cidade de visitantes, que não sejam moradoras, e não tenham recebido pelo menos a primeira dose da vacina contra Covid-19. Conforme o docu...