Vida Urbana Decreto com medidas para eventos, aulas presenciais e comércio essencial passa a valer nesta quarta Documento também institui a Força-Tarefa Tolerância Zero para penalizar quem desobedecer essas medidas

Começam a valer nesta quarta-feira, 17, as medidas Decreto Estadual n° 6.230/21 com o objetivo de diminuir as aglomerações e o avanço da Covid-19 no Tocantins. O documento institui a Força-Tarefa "Tolerância Zero", a ampliação dos horários de funcionamento das atividades essenciais, a limitação da quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos, além de suspender aula...