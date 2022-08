Vida Urbana Decretado luto oficial de três dias pelo falecimento do servidor Ronaldo Mitt MPTO também autorizou os servidores da Capital a irem ao velório do fotógrafo que faleceu no sábado, 27, em decorrência de um câncer de fígado

A Procuradoria-Geral de Justiça decretou luto oficial de três dias no âmbito do Ministério Público do Tocantins (MPTO) pelo falecimento do servidor Ronaldo Lewis Mitt, ocorrido no sábado, 27. Conforme nota, a Administração Superior do MPTO também autorizou os servidores da capital a irem ao velório de Ronaldo Mitt, mediante acordo com a chefia imediata, respei...