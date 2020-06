Vida Urbana Decotelli ganha sobrevida após conversa com Bolsonaro e segue no Ministério da Educação O presidente preferiu prestigiar a prática de vida em detrimento de “detalhes formais de currículo”

O presidente Jair Bolsonaro decidiu manter o professor Carlos Alberto Decotelli no Ministério da Educação (MEC), apesar dos sucessivos questionamentos ao seu currículo e do anúncio de que sua posse, prevista para esta segunda-feira, 29, tinha sido adiada. A decisão foi tomada pelo presidente Jair Bolsonaro, que ouviu as versões do professor e concluiu que ele t...