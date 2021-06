Uma declaração sobre a pandemia e o lockdown do prefeito de Araguatins, Aquiles da Areia (PP), causou grande repercussão já que o gestor tem tom irônico ao falar das mortes causadas pela doença. “Quem morreu, morreu. Quem escapou, escapou", disse o gestor nesta terça-feira, 15, durante um anúncio de pavimentação de uma obra da cidade, quando falou sobre a possibilidade de medidas restritivas nesta temporada de praia, já que a cidade tem pontos famosos, como a praia da Ponta, no rio Araguaia.

Em um vídeo gravado durante a declaração, o prefeito afirma que não irá determinar medidas para impedir as aglomerações nas praias do município e que também pretende aproveitar o espaço de lazer. “Toda hora chega uma cobrança, prefeito vai baixar lockdown. Eu não vou baixar lockdown caramba nenhuma, rapaz. Quem quiser que vá. Quem morreu, morreu. Quem escapou, escapou. E vamos para cima meus amigos. Eu não vou amordaçar o povo.”, afirmou o gestor.

Ainda na sua declaração, Aquiles da Areia alegou que a única forma de impedir a população de ir às praias seria preciso construir um “muro de Berlim na beira do [rio] Araguaia todinho”. “Todo mundo aqui é maior. Quem quiser ir para a praia que vá. Quem quiser ficar, que fique. Eu vou. Pegar uma prainha. Tenho 60 anos na beira do Araguaia, porque eu não vou?”, finalizou o gestor.

Humanamente impossível

Ao Jornal do Tocantins, o prefeito de Araguatins disse que é humanamente impossível impedir a população de ir às praias nesse período. “Pra praia da Ponta vai quem quer né? Porque todo mundo é de maior. É igual eu falei, só se colocar um muro. Aqui é um município de fronteira, se eu fechar de um lado e do outro? É humanamente impossível”, disse.

O gestor ainda reforçou que não vai decretar lockdown na cidade. “Todo mundo tem consciência da situação que está acontecendo. Se estivéssemos mexendo com uma criancinha de 5 a 6 anos, 10 anos tudo bem. Mas vai lá na Ponta, não tem um marmanjo com menos de 20, 30 anos para cima. O que a gente vai fazer? Não temos efetivo na cidade para coibir”, elencou.

Além disso, segundo o Aquiles da Areia, como é cidade de que faz fronteira com outro estado, pelas margens do rio, e são localidades com a cultura de ir a praia há anos, é difícil conseguir manter a população restringida. “Cerca de um lado o povo vai pro outro. Aí assim, no sentido que falei o ‘quem morreu, morreu. Quem escapou, escapou’ é no sentido da praia. O sujeito está sabendo de uma pandemia brava dessa, batendo na porta, as pessoas morrendo. O cara vai fazer o que na praia”, disse o gestor.

Ao final ainda da conversa com o JTO, o prefeito contrariou uma de suas falas no vídeo, sobre a sua presença na praia. “Cada um tem a sua consciência para agir de acordo com a sua consciência. Eu mesmo não vou pra praia, o que eu vou fazer em praia?”, finalizou.

Repercussão

Atualmente, Araguatins está entre as dez cidades mais afetadas pela pandemia da Covid-19 no Tocantins. Conforme o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), somente nesta terça são 53 casos ativos de infectados pela doença. Além disso, desde o início da pandemia 2.277 pessoas testaram positivo e 57 morreram devido às complicações do vírus.

Nas redes sociais, os vídeos da declaração do gestor de Araguatins gerou repercussão.

Confira:

De acordo com o prefeito de Araguatins, vai ter temporada de Praia e mais: "Quem morreu, morreu, quem escapou, escapou"

palavras do próprio. — serenissima_💢 (@leticias_ss) June 15, 2021