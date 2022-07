Vida Urbana Debates sobre áreas da mobilidade vão até quinta-feira para embasar plano municipal Encontros temáticos começam às 14h horas com ordenamento territorial, depois saúde, educação e meio ambiente no Instituto 20 de maio

A partir das 14h desta segunda-feira,4, começam as discussões temáticas sobre a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Municipal (PlanMob), no Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM), até a quinta-feira, 7. Promovida pela Prefeitura de Palmas por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), a programação conta com nove encont...