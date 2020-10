Vida Urbana De sonhos, história e pertencimento! Tião Pinheiro: "E agora, 32 anos depois, há quem tente comparações daquele “menino” mais novo entre os entes federativos do início com este “jovem adulto” de hoje cobrando sem dar sua correspondente parcela, cobrando sem fazer sua parte. Como tantos fizeram."

Neste texto literário que abre o especial sobre os 32 anos de criação do Tocantins, pela Constituição Federal de 1988, o jornalista Tião Pinheiro, editor-chefe do Jornal do Tocantins, supervisor editorial do Jornal Daqui e coordenador de jornalismo da CBN Tocantins relata sua visão poética e testemunhal sobre os desejos, frustações sonhos realizados de quem lutou e v...