Redação Jornal do Tocantins *Andressa Ribeiro

Um curso gratuito de Robótica Educacional está com inscrições abertas. As aulas são oferecidas pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) de Palmas. Com conteúdo especializado para crianças de 8 a 11 anos.

São 20 vagas para o período vespertino, com carga horária de 20 horas. As aulas começam nesta segunda-feira (22).

Os interessados devem realizar as inscrições pelo whatsapp: (63) 98403-2548 ou (63) 99941-4417.

De acordo com o supervisor pedagógico do Sesi Palmas, Márcio Ferreira, a robótica tem como objetivo desenvolver as atividades cognitivas dos alunos durante os conteúdos de programações.

“O estudante que usa robótica, desenvolve também as habilidades das linguagens matemática e da programação, além da parte de engenharia. Em que eles utilizam conhecimentos para montar os seus robôs e resolver situações problemas com a missão que é dada para ele executar” , conforme Márcio Ferreira.

Conteúdos de Robóticas

-Estratégia de montagem e programação de robôs com kit lego;

-Criar o seu próprio robô;

-Programação de motores e sensores.

Documentos para matrícula

-Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

-Certidão de nascimento

-Carteira de Identidade Nacional (RG) dos alunos e pais/responsáveis

-Comprovante de residência