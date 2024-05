Vida Urbana “De braços abertos” livro de poesias de Abilio Pacheco está em sua pré venda Essa é a nona produção do autor que reside em Araguaína. A obra é um conjunto de poemas curtos, que falam sobre estar no mundo atravessado por migração e pandemia

O escritor e professor araguainense, Abilio Pacheco, iniciou a pré-venda do seu nono livro de poemas intitulado “De braços vagos”, publicado pela editora luso-brasileira Urutau. A fim de lançar a obra, o escritor iniciou uma campanha de financiamento coletivo no site da editora. Os valores variam de R$35 na versão online, a R$75 na física, com o autógrafo do esc...