Redação Jornal do Tocantins

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Idiomas, está com vagas abertas para cursos gratuitos na área de tecnologista em Palmas. Os cursos de especialização são para as áreas de Chat GPT, Arduíno Básico e Programação para Robótica.

Os interessados devem realizar as matrículas presencialmente no Senac Idiomas, localizado no prédio da Fecomércio, em Palmas, na avenida Teotônio Segurado, quadra 101 Norte.

Para mais informações, pelo telefone/ whatsapp (63) 3219-1670 ou acessando o site.

Confira os requisitos e horários dos cursos:

Chat GPT na Prática

Ter idade mínima de 15 anos;

Escolaridade: ensino fundamental do 6º ao 9º ano;

Ter conhecimento específico de informática básica e navegação na internet;

É destinado a profissionais dos diversos segmentos, interessados em aprimorar os conhecimentos referentes a utilização do Chat GPT na prática.

Horário:

Turma 1

Segunda-feira a sexta-feira das 14h às 18h

Início: 08 de abril

Turma 2

Segunda-feira a sexta-feira das 19h às 22h

Início: 09 de abril

Programação para Robótica:

Ter idade mínima de 12 anos;

Escolaridade: ensino fundamental incompleto (6º ao 9º ano);

Ter conhecimento específico em editores de texto, planilhas eletrônicas e lógica de programação;

É destinado a estudantes e profissionais de tecnologia da informação (TI) ou aos demais interessados em desenvolver softwares para robótica.

Horário :

Segunda-feira a sexta-feira 14h às 18h

Início: 24 de abril

Arduíno Básico:

Ter idade mínima de 15 anos;

Escolaridade: ensino fundamental incompleto (6º ao 9º ano);

Ter conhecimento em navegação na internet;

É destinado a profissionais e estudantes que se interessem por eletrônica, automação ou informática e desejam programar ou desenvolver projetos com Arduino;

Deverá ter formação ou atuar na área.

Horário:

Segunda-feira a sexta-feira das 19h às 22h

Início: 02 de maio