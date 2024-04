Vida Urbana Curso de educação no campo abre 40 vagas; veja como se inscrever Inscrições podem ser feitas até 23 de maio pelo valor de R$60

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) está com inscrições abertas para o processo seletivo de análise curricular do curso de Educação do Campo. A seleção é destinada ao Campus de Arrais para os profissionais graduados em licenciatura. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio pelo site da Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese) UFT.&n...