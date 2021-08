Vida Urbana Cristalândia começa aplicar dose de reforço em idosos e doentes crônicos nesta terça Vacinação ocorre no Centro de Especialidades (Cesp) e com a aplicação do imunizante da Pfizer

A Secretaria Municipal da Saúde de Cristalândia começou a vacinar nesta terça-feira, 31, às pessoas com mais de 70 anos e com alto grau de imunossupressão com dose reforço contra a Covid-19. O Município informou que os idosos que podem receber a terceira dose devem ter tomado a segunda dose em fevereiro e os crônicos com alto grau de imunossupressão após 28 dias da s...