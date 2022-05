Vida Urbana Criminosos se passam por bancários para aplicar golpes em servidores de Palmas Uma das vítimas transferiu quase R$20 mil aos golpistas após receber falsa proposta de renegociação de um empréstimo consignado

Estelionatários ligaram para a casa de um servidor público de 55 anos e se apresentaram como atendentes de agências bancárias para negociar um empréstimo atraente e renegociar uma dívida de quase R$ 20 mil. O servidor recebeu a ligação com o DDD 21. O interlocutor informava ser do Banco Pan e ofereceu uma proposta de renegociação de empréstimo no val...