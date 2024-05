Vida Urbana Crimes ambientais em área de reserva legal em Santa Rita do Tocantins são alvos de operação Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira (29) dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal no Tocantins

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (29) a "Operação Esturro" para investigar crimes ambientais contra a flora e a fauna na área de reserva legal do Projeto de Assentamento São Judas Tadeu, localizado em Santa Rita do Tocantins, região leste do estado. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Federal do Toc...