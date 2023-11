O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) informou na noite desta segunda-feira, 6, que as buscas pelas duas crianças desaparecidas durante banho no rio Tocantins, em uma praia no município de Aguiarnópolis, não contou com mergulhos devido às dificuldades para esse tipo de busca no local da ocorrência.

De acordo com a corporação, uma equipe de bombeiros do Maranhão, sediada na cidade de Estreito, município na divisa com o Tocantins, visitou os bombeiros tocantinenses em atuação nas buscas, nesta segunda, e informou sobre as dificuldades para a procura pelas crianças. "O local é bem profundo e com muitas rochas, dificultando os mergulhos".

Medição realizada no local constatou uma profundidade de 18 metros no local do afogamento das crianças. De acordo com o CBMTO, a barragem da Usina Hidrelétrica de Estreito fica alguns quilômetros acima do local da ocorrência e a abertura frequente das comportas, com o aumento da velocidade da água, dificulta o trabalho das equipes.

A corporação informou que neste primeiro dia, a equipe percorreu um trecho de 12 km, mas sem resultado. Durante a tarde o trabalho retomou, com apoio de duas embarcações de civis, e em um percurso de 16km também não encontraram as crianças.

O trabalho foi encerrado por volta das 18h e de acordo com os Bombeiros será retomado às 6h da terça-feira, 7.