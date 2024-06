Vida Urbana Crianças da zona rural de Monte do Carmo e Buritirana estão sem ir à escola por falta de transporte Pais relatam que van escolar está há dias sem buscar os alunos. A Prefeitura de Palmas confirma a situação e diz ter multado a empresa responsável pelo transporte da rota Machado

Atualizada às 16h49 Com transporte escolar sem passar há dias, cerca de oito crianças que moram na zona rural entre Monte do Carmo e Buritirana, distrito de Palmas, e que estudam na Escola Municipal de Tempo Integral Professora Sueli Pereira de Almeida Reche, em Taquaruçu, também distrito da capital, estão sem ir à escola. De acordo com os pais dos alunos...