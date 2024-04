Vida Urbana Criança pega carro escondido do pai e bate em poste de energia, dizem Bombeiros De acordo com o Corpo de Bombeiro Militar, o acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (24) na região sul de Palmas

Uma criança de 11 anos bateu e derrubou um poste de energia enquanto dirigia o carro que pegou escondido do pai. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), na quadra Arso 43 (407 Sul), em Palmas. Várias casas da região ficaram sem energia após a batida. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o menino teria fugido do loc...