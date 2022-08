Vida Urbana Criança de um ano prende dedo em ralo do banheiro e Bombeiros ajudam a retirar Fato ocorreu na manhã desta quinta-feira, 4 na região sul de Palmas

Na manhã desta quinta-feira, 4, uma criança de um ano e três meses precisou do apoio do Corpo de Bombeiros Militares (CBM) para retirar o dedo da mão que ficou preso no ralo do banheiro. O fato ocorreu por volta das 11h15, na Quadra 403 Sul, em Palmas. Conforme a CBM, a mãe do pequeno Miguel Yano acionou os socorristas, que cortaram a peça do ralo que prendeu o dedo...