Vida Urbana Criança de cinco anos é achada morta em piscina de balneário em Campos Lindos Caso é registrado pela polícia como “morte a ser esclarecida”. Primeira informação é que teria sido vítima de afogamento

A polícia investiga a morte de Ana Cecília da Silva Santos, de cinco anos, achada na piscina de um balneário na TO-226, em Campos Lindos, no norte do estado, supostamente afogada. No momento do ocorrido, a criança estava sozinha com um homem que seria companheiro da mãe dela. A Polícia Civil abriu investigação e inicialmente registrou o caso como “morte a ser es...