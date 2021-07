Vida Urbana Criança de 9 anos é uma das 11 vítimas de Covid-19 registradas nesta quinta Até o momento, 3.375 pessoas foram a óbito no estado por complicações causadas pela doença

Uma criança de 9 anos é uma das 11 vítimas de Covid-19 do Tocantins registradas no Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 15. Segundo o informativo diário, a criança tinha polineuropatia. Ela morreu no último dia 7, no Hospital e Maternidade Cristo Rei, em Palmas. Até o momento, 3.375 pessoas foram a óbito por complicações causadas pela doença. O documento de hoj...