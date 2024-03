Vida Urbana Criança de 11 meses morre após ser atropelada pelo pai enquanto engatinhava em área de casa, diz PM Acidente ocorreu em Nova Rosalândia. Menino foi levado ao Hospital Regional de Paraíso do Tocantins e morreu no local

Uma criança, de 11 meses morreu após ser atropelada por um carro em Nova Rosalândia, região centro-oeste do estado. Conforme divulgou a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu quando o pai do menino, de 47 anos, ao manobrar o veículo perdeu a visibilidade devido uma rampa que dá acesso à garagem, e não viu o filho de que engatinhava na área na frente do carro. De acordo...