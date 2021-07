Vida Urbana Criança de 1 ano e 6 meses é abandonada em matagal e resgatada pela PM quando local pegava fogo Dois militares viram o fogo e ao se aproximarem escutaram um barulho, logo encontraram a criança caída e tonta devido a fumaça

Uma ação policial salvou a vida de uma pequena criança em Campos Lindos, a 491 km de Palmas. Neste domingo, a Polícia Civil resgatou um bebê de 1 ano e 6 meses dentro de um matagal em chamas no setor Central em Campos Lindos. A criança havia sido abandonada no local. Conforme a PM, durante um patrulhamento no local que era tomado pelas chamas, dois militares ouvira...