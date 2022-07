Vida Urbana Cresce em 11% o uso de porte ilegal de armas no TO Neste final de semana, a PM atendeu dois casos de porte ilegal de armas, um em Araguaína e outro em Goiatins

Dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) apontam que houve um aumento de 11% no porte ilegal de armas de uso permitido no estado do Tocantins. De 1º de janeiro a 25 de julho deste ano foram registrados 227 Boletins de Ocorrência (BO) do crime de porte ilegal de armas. Nesse mesmo período, em 2021, foram registrados 204 casos. O ranking é liderado ...