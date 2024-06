Vida Urbana Credenciamento de apresentações no Coreto do Forró para o Arraiá da Capital encerra nesta sexta Poderão participar músicos ou grupos que comprovem residência ou sede na capital; Os selecionados receberão um cachê único de R$7,5 mil

Os selecionados receberão um cachê único de R$7,5 mil, a ser pago pela Prefeitura Municipal de Palmas. O evento está programado para acontecer de 19 a 24 de junho no estacionamento do Estádio Nilton Santos. Poderão participar do credenciamento músicos ou grupos que comprovem residência ou sede na capital. As inscrições devem ser realizadas por meio de envio de trê...