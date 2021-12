Vida Urbana Cratera se abre na GO-118 via de entrada no Tocantins pelo Sudeste De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um carro de passeio chegou a cair no buraco

Uma cratera impressionante se abriu na última sexta-feira,24, na altura do quilômetro 222, na GO-118, entre os municípios de Alto Paraíso e Teresina, na região da Chapada dos Veadeiros, Nordeste de Goiás. Por conta da cratera, a via está interditada. A rodovia é uma importante entrada para o Tocantins pela região Sudeste do Estado, para quem vem de Brasília (DF). ...