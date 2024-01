Uma cratera de aproximadamente quatro metros de profundidade se abriu na entrada da Arno 71, antiga 603 norte, em Palmas. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e agentes da Secretaria da Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu)sinalizaram e interditaram o local.

A equipe do JTo foi até a quadra na tarde desta terça-feira, 16, acompanhou trabalhos iniciais da prefeitura de Palmas e conversou com moradores na quadra.

O aposentado Reginaldo Bruno de Assis, 83 anos, mora na quadra há 20 anos. Sua casa está próxima à cratera e comentou sobre o perigo, já que a rua é movimentada tanto por veículos quanto por pedestres.

“Precisa de um engenheiro para avaliar, isso aí é perigoso. Nunca tinha acontecido nada. E se não tivesse visto isso aí, vem um carro e cai aí dentro? Sai mais não. A prefeitura tem que tomar providência disso”.

Quando a equipe do JTo chegou no local, havia alguns cones no entorno da cratera, colocados por equipes da Sesmu. Em seguida, equipes da Seinfra chegaram no local e aumentaram a área de isolamento. A equipe confirmou que engenheiros da prefeitura iriam até o local para avaliar a situação e que a entrada seria totalmente isolada.

Engenheiro avalia situação

Segundo o engenheiro civil Willian Matheus de Souza Almeida, o problema de Palmas se resume em drenagem. No local, ele fez uma avaliação da situação.

“Essa cratera se abriu porque o sistema de drenagem ineficiente não comporta a quantidade e volume de água que passa por ele, e extravasa. A água procura um lugar pra ir, sai da rede de drenagem e começa a percorrer por fora. Com isso, vai ‘comendo’ esse local e criando a cratera”, explicou.

O engenheiro também afirma que o problema ocorre em dezenas de locais na capital, entretanto, “não estamos vendo, só vamos descobrir quando tiver um acidente, alguém cair, ocorrer uma fatalidade”.

Para Willian, aterrar não vai resolver a situação porque a água da chuva vai continuar passando e “carrear o material”.

“Vemos que já foi feito isso, pelo sinal que tem no asfalto. O jeito é abrir de fora a fora a rua, substituir o sistema de drenagem e colocar manilhas maiores, fazer um cálculo, um projeto, para que ele possa ser levado até o curso hidrico mais próximo”.

Ele avalia que o ideal são medidas paliativas, devido ao período chuvoso. “Tentar redistribuir essa drenagem nas ruas próximas para outras de outra quadra e isolar essa aqui. Do lado tem lotes, igreja, corre o risco disso amanhecer dentro do buraco”, avaliou.

Prefeitura interdita local e promete iniciar obras

A prefeitura confirmou que os agentes de trânsito juntamente com equipes da Seinfra realizaram a sinalização do buraco “a fim de evitar possíveis acidentes”

Em nota, o Executivo Municipal informou que o surgimento da cratera ocorreu devido a “incidência de chuvas que provocou a movimentação de terra criando um vazio e posteriormente o desmoronamento na via”.

Em relação à solução da situação, a gestão informou que as obras para recuperar a via se iniciam na quarta-feira, 17, “ainda sem previsão de finalização”.