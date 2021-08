O Ministério da Saúde registrou neste sábado (14.ago.2021) mais 926 mortes por covid-19, elevando o total de vítimas para 568.788. Com o aumento, o Brasil se tornou o 5º país com mais mortes por milhão pela doença em relação à população, registrando 2.666 óbitos a cada milhão de habitantes.

O país avançou duas posições em apenas 4 dias. Na 3ª feira (10.ago), ultrapassou a Macedônia do Norte e se tornou o 6º país com mais mortes por milhão. Só em 2021, o país já subiu 16 posições no ranking.

Agora, está atrás apenas do Peru, Hungria, Bósnia e República Tcheca. Em 6º lugar, a Bulgária tem 2.662 mortes por milhão. Na 6ª feira (13.ago), o Brasil estava empatado com o país na 5ª posição e o ultrapassou neste sábado.

Eis o lista dos 30 países com mais mortes por milhão de habitantes no mundo, atualizado diariamente pelo Poder360:

ESTADOS COM MAIS MORTES POR MILHÃO

As piores situações estão em Rondônia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Goiás. Todas as 9 unidades da Federação já tem mais de 3.000 vítimas a cada milhão de habitantes. As taxas consideram o número de mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde e a estimativa populacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o ano de 2021 em cada unidade da Federação.

Um boletim da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), publicado no dia 5 de agosto, alerta para a alta circulação do vírus em meio ao surgimento de novas variantes, em especial a delta. Eis a íntegra (19 MB). “É fundamental combinar vacinação com o uso de máscaras, incluindo campanhas de informação para a população e busca ativa de quem ainda não se vacinou”, diz a Fiocruz.

A Fundação também chama atenção para o aumento dos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) no Brasil. “A incidência da Síndrome Respiratória Aguda Grave ainda permanece em níveis altos, muito altos ou extremamente altos no país”, afirma o estudo. Como a maior parte dos casos da doença está relacionada aos casos de covid-19, os níveis da SRAG indicam que o coronavírus ainda apresenta uma transmissão significativa. Pesquisadores do projeto de vigilância genômica Genov descobriram uma nova versão da variante gama, chamada gama-plus. Essa mutação já se espalha por 4 regiões do país. Foram identificados 11 casos em amostras coletadas em maio, nos seguintes Estados:

Goiás: 5;

Tocantins: 2;

Ceará: 1;

Mato Grosso: 1;

Paraná: 1;

Santa Catarina: 1.