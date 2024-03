Vida Urbana Covid ainda mata três crianças, em média, a cada quatro dias no Brasil Decreto de pandemia completa quatro anos; vacinação infantil ainda não bate metas

Quatro anos depois do início da pandemia de Covid-19, declarada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 11 de março de 2020, ainda morrem no Brasil a cada quatro dias ao menos três crianças ou adolescentes de até 14 anos, em média, devido a complicações da doença. Análise inédita do boletim Observa-Infância, produzido com dados do Sivep-Gripe/Fiocruz das nove p...