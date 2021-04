Vida Urbana Covid-19: Tocantins tem mais 530 novos infectados e 13 mortes confirmadas neste sábado São 156.442 diagnósticos positivos ao longo da pandemia, com 16.445 pacientes ainda ativos e 2.452 óbitos

O Tocantins contabiliza mais 530 novos casos confirmados da Covid-19 neste sábado, 24, o número somando com os demais casos ativos indica que, atualmente, ainda são 16.445 pacientes que seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar. Desde o começo da pandemia, em março do ano passado, o Estado já diagnosticou 156.442 pessoas infectadas pela doença. Do total ...