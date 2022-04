Vida Urbana Covid-19: Tocantins tem 25 pacientes ativos, mas registra 66 novos casos em 17 cidades Questionada a SES disse que os dados dos Boletins são retirados do sistema do Ministério da Saúde, já os de hospitalizados são informações repassadas pelos municípios, o que não impede uma subnotificação dos casos no sistema oficial

Em 17 cidades, o Tocantins registra 66 novos infectados com a Covid-19 nesta segunda-feira, 25, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Entretanto, o documento traz que o Estado tem apenas 25 pacientes com a doença ativa, com 22 hospitalizados. Questionada pelo Jornal do Tocantins sobre a diferença, a Saúde Estadual respondeu, em...