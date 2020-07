A Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizou os números da Covid-19 neste sábado,11, no Tocantins, através do seu boletim epidemiológico. Com 430 novas confirmações, o Estado chega aos 14.939 casos da doença. Em 11 de junho, ou seja, há um mês, em seu 88º boletim, a SES trazia 6.529 pessoas infectadas pelo vírus. São mais de oito mil registros em um período de 30 dias.

O número de óbitos no mesmo período saltou de 124 para 251, com seis mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Das 58 cidades tocantinenses com registros de óbitos por conta da doença, os municípios com os maiores números são: Araguaína (70); Palmas (25); Araguatins (17); Nova Olinda (10) e Paraíso do Tocantins (9).

Por outro lado, o número de recuperados está perto dos 10 mil e já são 9.247 pacientes que venceram a doença. No momento, segundo a SES, são 5.441 pessoas em isolamento (182 delas no hospital).

Os seis óbitos que boletim trouxe neste sábado são: Mulher de 71 anos, (Porto Nacional), faleceu no dia 09 de julho no Hospital Geral de Palmas; Homem de 60 anos, (Araguaína), com hipertensão faleceu no dia 09 de julho no Hospital Regional da cidade; Mulher de 85 anos, (Araguaína), com hipertensão faleceu no dia 01 de julho em Arapoema; Homem de 63 anos (Araguaína), com hipertensão, faleceu no dia 07 de julho no Hospital Regional da cidade; Mulher de 77 anos (Palmas), com diabetes e hipertensão, faleceu no dia 09 de julho no Hospital Geral da cidade; Mulher de 80 anos (Palmas), com diabetes e hipertensão, faleceu no dia 10 de julho no Hospital Geral da cidade.

Novos registros

Segundo a SES, os novos casos da doença divulgados neste domingo foram em: Palmas (159), Araguaína (51), Gurupi (22), Porto Nacional (19), Augustinópolis (17), Nazaré (12), Tocantinópolis (11), Tocantínia (10), Goiatins (9), Pedro Afonso (9), Araguatins (7), Lagoa da Confusão (7), Paraíso do Tocantins (7), Aguiarnópolis (6), Lagoa do Tocantins (5), Ananás (4), Bernardo Sayão (4), Guaraí (4), Palmeiras do Tocantins (4), Almas (3), Aragominas (3), Couto Magalhães (3), Darcinópolis (3), Goianorte (3), Rio da Conceição (3), Sampaio (3), Santa Terezinha do Tocantins (3), Dianópolis (2), Formoso do Araguaia (2), Lizarda (2), Marianópolis do Tocantins (2), Miracema do Tocantins (2), Palmeirante (2), Paranã (2), Ponte Alta do Bom Jesus (2), Praia Norte (2), Santa Fé do Araguaia (2), Talismã (2), Araguaçu (1), Araguanã (1), Aurora do Tocantins (1), Babaçulândia (1), Cristalândia (1), Crixás do Tocantins (1), Tabocão (1), Itaporã do Tocantins (1), Miranorte (1), Nova Olinda (1), Nova Rosalândia (1), Peixe (1), Pugmil (1), Riachinho (1), Sandolândia (1), Santa Rita do Tocantins (1) e São Bento do Tocantins (1).

Dos 127 municípios tocantinenses com casos de Covid-19, Araguaína segue sendo a cidade com o maior número de pessoas que já foram infectadas pela doença, são 4.909. Palmas chegou a 2.835, Porto Nacional 526, Xambioá 479 e Gurupi tem 388.