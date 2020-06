Com 141 novos casos confirmados da Covid-19, o Tocantins chegou aos 4.483 diagnósticos positivos para a doença nesta terça-feira, 2, conforme o 79º Boletim Epidemiológico. Do total, o Estado tem 2.866 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 79 pacientes foram a óbito, além de 1.538 recuperados. Esses dados são disponibilizados e atualizados diariamente pela Secretaria de Saúde (SES), que nesta terça atualizou a forma de divulgação e trouxe mais detalhes sobre os números por regiões.

Conforme a SES, no que se refere aos casos confirmados a Região de Saúde Médio Norte Araguaia tem mais casos, ultrapassando os 2,4 mil, ou seja, 54% da totalidade . Já a região Capim Dourados são 710 e Bico do Papagaio tem 671. As demais são a Ilha do Bananal com 219, Cerrado Tocantins Araguaia com 194, Cantão com 162 e Amor Perfeito com 84.

Os números também apresentam a incidência por região, no Estado todo o número está em 285,02 por 100.000 habitantes. Já nas regiões de saúde são 808.31, 319,83, 189.31 nas que apresentam maior número, Médio Norte Araguaia e Bico do Paraguai e Capim Dourado, respectivamente. A menor incidência é no Sudeste com 3,04 por 100.000 habitantes.

Além disso, nos casos confirmados são 2.295 homens e 2.189 mulheres. Araguaína segue com o maior número de casos sendo 1.884 positivos e também com a maior quantidade de óbitos do Estado, sendo 19. Palmas tem 642 diagnósticos e oito óbitos.

Semanas Epidemiológicas

Conforme os dados da SES ainda, no que se refere aos diagnósticos positivos e óbitos as semanas epidemiológicas entre a 10 e a 12 têm maiores registros. Sendo 771 diagnósticos e 23 mortes na décima semana, 1.213 casos e 19 óbitos na décima primeira e 1.508 notificações positivas com nove falecimentos na décima segunda semana.

Novos números

Conforme os dados do Boletim desta terça, houve um aumento de três mortes em 24 horas, sendo uma delas da pessoa mais velha falecida no estado, um elas de um homem de 99 anos, residente Araguaína. As outras mortes são de outros dois idosos, um de 84 anos, residente de Paraíso do Tocantins, e um de 72 anos, residente de Santa Tereza do Tocantins,.

Já dos novos diagnósticos registrados são: Araguaína (37), Palmas (32), Xambioá (13), Darcinópolis (7), Tocantinópolis (7), Augustinópolis (6), São Miguel do Tocantins (06), Porto Nacional (5), Aguiarnópolis (3), Guaraí (3), Paraíso do Tocantins (3), Araguaçu (2), Araguanã (2), Araguatins (2), Axixá do Tocantins (1), Campos Lindos (1), Colinas do Tocantins (1), Esperantina (1), Formoso do Araguaia (1), Gurupi (1), Luzinópolis (1), Miracema do Tocantins (1), Nova Olinda (1), Palmeirante (1), Palmeiras do Tocantins (1), São Sebastião do Tocantins (1) e Silvanópolis (1).