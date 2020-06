O Tocantins alcançou 4.881 casos confirmados de Covid-19 em 92 cidades, informa a Secretaria de Estado da Saúde (SES) em seu Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 4, com 187 novos diagnósticos e mais 5 mortes em relação ao dia anterior. Segundo os dados, 1.828 pacientes estão recuperados outros 2.966 em isolamento.

Os dados conferem ao Tocantins uma incidência de 310,32 infectados a cada grupo de 100 mil habitantes e um índice de letalidade de 1,7%.

Com as mortes confirmadas no interior já são 87 vítimas no Estado. Araguaína concentra 20 das 87 mortes, seguida por Araguatins, com 12. Palmas é a terceira com 8 vítimas.

Das cinco novas mortes, três ocorreram no Hospital Dom Orione de Araguaína. São elas: uma mulher de 94 anos, de Pequizeiro, e outra de 68 anos, de Araguaína, com obesidade, morreram no dia 3. A terceira, de 65 anos, de Carmolândia, era diabética e morreu dia 4.

As outras duas mortes são de moradores de Sítio Novo e ocorreram no Hospital Regional de Augustinópolis: um de 75 anos, diabético, que faleceu dia 18 de maio e só confirmado hoje e uma mulher de 49 anos que morreu dia 1º.

Araguaína se mantém como epicentro da doença no Estado ao confirmar mais 52 casos e chegar a 2025 confirmações. Palmas confirmou mais 18 casos e está com 685 infectados, seguido por Xambioá, com 220.