Vida Urbana Covid-19 pode causar problemas cognitivos e acelerar demência Segundo a pesquisa, além dos sintomas respiratórios já conhecidos, muitas pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus apresentam sintomas neuropsiquiátricos de curto ou longo prazo, incluindo perda de olfato e paladar e déficits cognitivos e de atenção

Pesquisadores identificaram sintomas de demência parecidos com os de Alzheimer em pessoas que tiveram Covid-19. O estudo avalia as consequências da doença a longo prazo no sistema nervoso central. Ele foi divulgado por um consórcio internacional de cientistas, nessa quinta-feira (29), na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, em Denver, nos Estados Unidos. >> Receb...