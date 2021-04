Vida Urbana Covid-19: Paraíso do Tocantins vacina idosos com mais de 62 anos nesta quinta-feira Ação ocorre em unidades de saúde, sendo que em um dos locais haverá ponto fixo e drive-thru

A Secretaria Municipal da Saúde de Paraíso do Tocantins realiza nesta e quinta-feira, 29, a vacinação contra à Covid-19 de idosos com idade acima dos 62 anos. Nesta quarta-feira, 28, houve a aplicação da segunda dose da vacinação para pessoas com mais de 67 anos. A Saúde disponibiliza para as pessoas com mais de 62 anos o quantitativo de 563 doses nesta etapa. As vac...