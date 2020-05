Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

A Prefeitura de Palmas garantiu nesta sexta-feira, 22, que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) tem 10 mil reagentes para ampliar a testagem dos diagnósticos da Covid-19 na Capital. Os testes começam na próxima semana e serão realizados no Laboratório Municipal por meio de uma metodologia de quimiluminescência.

O laboratório possui capacidade instalada para liberar 60 amostras por hora, por cada um de seus dois equipamentos. Além disso, a prefeita de Palmas, Cinthia ribeiro (PSDB) afirmou que em uma parceria com o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ – TO) vai entregar mais 15 mil testes rápidos nos próximos dias.

A cooperação entre a prefeitura e TJ-TO estabelece que a testagem seja feita primeiramente em todos os profissionais de saúde do município e do Estado, o que possibilitará uma melhor gestão destes profissionais e uma maior segurança para os que estão diretamente envolvidos no enfrentamento da Covid-19.

Para a prefeita, todos os recursos estão focados no enfrentamento da pandemia. “Sabemos que é uma crise mundial e sem precedentes. E como não existem especialistas em Covid-19, nossa gestão tem buscado se orientar nos órgãos de Saúde e Vigilância Sanitária do País. Estamos fazendo o melhor possível para que a população de Palmas tenha segurança”, comentou.

Leitos

A prefeitura da Capital também informou que 17 leitos de UTI e 18 leitos clínicos da rede privada de saúde serão contratados. Segundo a prefeita, a Semus aguarda as recomendações dos órgãos de controle, pois, 70 % dos leitos privados foram requisitados administrativamente pelo Governo de Estado.