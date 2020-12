Vida Urbana Covid-19 mata 4 prefeitos em uma semana no país; total chega a ao menos 22 Entre os mortos está Wilson da Silva Santos (PSDB), de Jussara (GO). Ele faleceu após complicações da doença

Num intervalo inferior a uma semana, quatro prefeitos de três estados morreram vítimas do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são ao menos 22 pessoas no exercício do principal cargo nas cidades brasileiras que perderam a vida devido a complicações da Covid-19. O óbito mais recente foi o de Humberto Pessatti, o Betão, 56 (MDB), prefeito de Rio do...