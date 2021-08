Vida Urbana Covid-19: estudo aponta impacto da pandemia na saúde mental Pesquisa mostra que depressão atinge não só adultos, mas também crianças e adolescentes em todo mundo; no No Tocantins, uma rede de atendimentos psicossociais está apta a realizar atendimento psicológico e psiquiátrico pelo SUS

A empreendedora Natália Rezende de Souza, 31 anos, convive com a depressão há muito tempo em sua vida. A doença se agravou na faculdade, quando juntou com picos de ansiedade sob a pressão das provas, trabalhos acadêmicos e com os professores. "Juntava com pressão do estágio e saudade da família. Era bem difícil lidar com todos os sentimentos". O resultado: desilusão e...