Nesta quarta (10), foram registradas 1.300 novas mortes e 33.100 novos casos da Covid-19 no Brasil. Com isso, o total de mortos pelo novo coronavírus no país chega a 39.797 e o número de pessoas que já tiveram a doença chega a 775.184.

Os dados são fruto de uma colaboração inédita entre O Estado de S. Paulo, Extra, Folha, O Globo, G1 e UOL para reunir e informar números sobre o novo coronavírus.

As informações são coletadas com as Secretarias de Saúde, e o balanço é fechado às 20h de cada dia.

Mais uma vez, São Paulo teve recorde do número de mortes registradas em 24h, com 340. Ao todo, o estado agora tem 9.862 óbitos. Além disso, foram documentados 6.178 novos casos, o que totaliza 156.316 casos da Covid-19 no estado.

Mesmo com os recordes, o estado de São Paulo já iniciou a flexibilização da quarentena.

O segundo estado com o maior número de mortes registradas em 24 horas é o Rio de Janeiro (210 novos óbitos e um total de 7.138), seguido pelo Ceará (160 novos óbitos e total de 4.519).

Os números de Mato Grosso, que não informou seus dados na terça (9), foram incluídos na contagem atualizada.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o portal do Ministério da Saúde que reúne dados sobre a epidemia voltou a informar na terça (9) o total de mortes e casos acumulados. As informações haviam sido tiradas do ar na sexta (5), uma semana em que o país bateu recordes no número de mortes em 24h.

O boletim desta quarta aponta 1.274 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o total no país para 39.680 vidas perdidas desde março. Foram registrados também 32.913 novos casos, com um total de casos documentados de 772.416.

Na terça, o ministro interino, general Eduardo Pazuello, compareceu à comissão externa da Câmara que monitora as ações de combate ao novo coronavírus para prestar esclarecimentos sobre a falta de transparência na divulgação de dados referentes à Covid-19.

Pazuello apresentou as linhas gerais da nova metodologia defendida pelo governo, que inclui o registro da morte no dia em que ela ocorrer. Por padrão, as mortes eram contadas de acordo com o dia de notificação, método adotado na maior parte dos países. A pasta planeja lançar uma nova plataforma para informar os números sobre a doença, mas ainda não informou quando isso acontecerá.

O Brasil atualmente é o segundo país com mais casos, atrás somente dos EUA, que segundo o agregador de dados da Universidade Johns Hopkins contabiliza 1.996.960 casos no total. Já em relação aos mortos pela Covid-19, o Brasil está em terceiro, atrás de Estados Unidos e um pouco abaixo dos números do Reino Unido (cerca de 41 mil mortes).