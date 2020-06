Os 6.257 casos confirmados de Covid-19 no Tocantins acumulados até essa quarta-feira, 10, conferem ao Tocantins uma alta na incidência de casos e de letalidade. Há cinco dias, a incidência era de 329,46 infectados para cada grupo de 100 mil habitantes e agora é de 397,80 para cada grupo de 100 mil habitantes.

A letalidade, com base em número de mortos em relação aos casos de infecção, também subiu de 1,7% para 1,9%.

O avanço da doença sobre as cidades também é notável. Nos últimos cinco dias a quantidade de cidades com pelo menos um caso de Covid-19 subiu de 92 para 100 nesta quarta-feira.

Os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) mostram 208 novos casos confirmados da Covid-19. Araguaína com 64 e Palmas com 45 foram as que mais detectaram a doença de terça para quarta-feira. Dos 6.257 infectados, 3.186 já se recuperaram, 2.844 estão em isolamento domiciliar e há 107 internados.

Houve mais seis mortes confirmadas nas últimas 24 horas e as vítimas passaram de 114 para 120, incluindo a colinense noticiada na terça-feira e computada hoje.As outras cinco mortes são de Araguatins, Nova Olinda, Sítio Novo, Araguaína e Novo Alegre.

O araguatinense é um homem de 79 anos que morreu na segunda-feira, no HGP em Palmas. Em Araguaína, no Hospital Regional, morreram no dia 7 o homem de 68 anos, de Nova Olinda, e um homem de 63 anos de Sítio Novo. No dia 8, morreu uma mulher de 91 anos que morava na cidade. Já o paciente de Novo Alegre, um homem de 94 anos, faleceu dia 4 de junho no Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal.