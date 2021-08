Embora seja menos frequente que nos adultos, as crianças também podem desenvolver a infecção pelo novo coronavírus e, em alguns casos, a doença pode ser fatal. Dados do Portal Integra Saúde da Secretaria Estadual da Saúde (SES) apontam que desde o início da pandemia até agora, 19 crianças e adolescentes morreram de Covid-19 no Tocantins. Destas, 10 foram em crianças de 0 a 9 anos e nove em crianças e adolescentes de 10 a 19 anos.

Em relação aos casos confirmados também em crianças e adolescentes, o Integra Saúde ainda demonstra que o Estado teve 29.634 infectados da doença, sendo 10.019 em crianças de 0 a 9 anos e 19.516 em crianças e adolescentes de 10 a 19 anos.

Dentro da estatística de casos confirmados da Covid-19, em menores de 18 anos estão os filhos da empresária Luciane Araújo de Oliveira Carvalho, 40 anos. A entrevistada conta que ela, o esposo, a mãe e os três filhos, uma bebê de 8 meses, outro com 17 anos e Davi Oliveira Carvalho, 9 anos, contraíram o vírus. A princípio, ninguém precisou ser hospitalizado e todos trataram a doença em casa. “Os primeiros sintomas começaram com minha mãe, depois comigo e logo em seguida as crianças. Meu esposo foi assintomático. Eu ainda cheguei a ir para o hospital porque estava com falta de ar, mas voltei no mesmo dia para casa. Quanto aos outros, ninguém apresentou sintomas graves”.

Porém, a preocupação ainda não tinha acabado. Ela relata que 30 dias após a recuperação da covid, o Davi apresentou dores no abdome, nas pernas e urina vermelha. Então depois de três dias internado ele foi levado em estado grave para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e lá, a criança recebeu o diagnóstico da Síndrome Sistêmica Pós-Covid. “Ele esteve cinco dias na UTI. Ele nunca teve nenhuma comorbidade e sempre foi uma criança muito saudável, mas ainda assim apresentou esses problemas depois da covid”.

Luciane também relata que depois que o filho saiu da UTI, a criança ainda teve que tomar, por 30 dias, coagulante em casa e fazer acompanhamento com cardiologista. “Quando cheguei com o Davi na UTI várias crianças já tinham sido internadas com a mesma síndrome no hospital. É uma questão de observar o pós. ÀS vezes as pessoas da casa têm a doença e nem mesmo testam as crianças e nem não buscam fazer o acompanhamento pós-covid. Hoje o Davi está bem, mas sempre ficamos em alerta e atualmente ele faz acompanhamento para saber se não ficou sequela. Graças a Deus hoje está todo mundo bem, porque passamos o maior susto da vida”.

Cuidados

Segundo a pediatra Mônica Dias Andrade, as crianças devem ser sempre avaliadas pelo pediatra e seguir os mesmos cuidados que os adultos, lavando frequentemente as mãos e mantendo o distanciamento social, já que podem também contrair e transmitir o Covid-19 para as pessoas de maior risco, como pais ou avós.

A médica ainda destaca que os sintomas são bem semelhantes ao dos adultos e geralmente se manifestam através de: febre acima de 38ºC; tosse persistente; coriza; dor de cabeça; redução do paladar e olfato; dor de garganta; náuseas e vômitos; diarreia; cansaço excessivo; e diminuição do apetite. “É necessário ficar atento às crianças também, porque muitas pessoas acabam não levando os menores para fazer a testagem e, em alguns casos, os sintomas nem são identificados como contração do vírus”.

Estudo

Na última quarta-feira, a Agência Brasil divulgou um estudo publicado na revista The Lancet, o qual aponta que a maioria das crianças que contrai covid-19 se recupera em menos de uma semana e apenas algumas ainda têm alguns dos sintomas mais comuns após um mês. Porém, eles podem acontecer sim.

A pesquisa, liderada por peritos do King's College London (UK), analisou 1.734 pacientes sintomáticos com idade entre 5 e 17 anos, com base em dados colhidos numa aplicação móvel por pais e prestadores de cuidados envolvidos no projeto "Zoe Covid".

A principal conclusão é que os casos com sintomas duradouros são "raros", diz uma das autoras do estudo, Emma Duncan, professora do King's College.

"É reconfortante saber que o número de crianças que experimentam sintomas de covid-19 de longa duração é baixo. No entanto, um pequeno número de crianças sofre de doenças prolongadas", acrescentou.

A Agência Brasil ainda destacou que a pesquisa mostra que dos 1.734 positivos relatados na aplicação móvel, apenas 77 (4,4%) ainda tinham pelo menos dois dos três sintomas mais comuns (fadiga, dor de cabeça e perda de cheiro/paladar) após quatro semanas.

Além disso, o estudo concluiu que após oito semanas, praticamente todos (98,2%) os que apresentavam sintomas tinham se recuperado.

A fadiga foi o sintoma mais prevalente nesse grupo (84%), enquanto 77,9% também sentiram dor de cabeça e perda de cheiro/paladar, respectivamente, em alguma fase da doença.

Os peritos indicam que a dor de cabeça é o sintoma mais comum no início da doença, enquanto a perda de cheiro/gosto aparece mais tarde e permanece por um período de tempo mais longo.