Vida Urbana Covid-19: Brasil registra 1.346 mortes em 24 horas e passa os 81 mil óbitos País também teve 44.887 casos e chegou 2.166.532 pessoas infectadas

O Brasil registrou 1.346 novas mortes pela Covid-19 e 44.887 casos da doença, nesta terça (21). Com isso, o país já soma 81.597 óbitos e 2.166.532 infecções. Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são co...