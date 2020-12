Vida Urbana Correios têm horário de funcionamento alterado para o Natal Unidades abrem no dia 24 de dezembro das 9h às 14h e fecham no dia 25

O funcionamento das suas unidades de atendimento e prestação do serviço de entrega dos Correios será alterado para o feriado de Natal. Segundo comunicado, no dia 24 de dezembro, as agências de atendimento funcionarão das 9h às 14h. A entrega de correspondências e encomendas acontecerá normalmente em todo Estado. No dia 25, as agências de atendimento ficarão fechad...