Vida Urbana Corregedor do CNJ volta a pedir informação ao TJTO sobre problema na consulta pública do e-Proc Ministro Humberto Martins deu prazo de cinco dias para Helvécio Maia informar solução dado à suspensão da consulta pública

Pela segunda vez, o corregedor nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o ministro Humberto Martins, encaminhou ao presidente do Tribunal de Justiça de Tocantins (TJTO) desembargador Helvécio de Brio Maia Neto, ofício para que o tribunal informe a solução que a Corte deu ao problema técnico ocorrido na ferramenta de consulta pública do sistema e-Proc TJT...