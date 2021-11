Vida Urbana Corpos de homem e mulher são encontrados em decomposição dentro de casa em Gurupi Vizinho sentiu um forte cheiro vindo da residência e acionou a PM

Os corpos de duas pessoas foram encontrados dentro de uma residência em Gurupi, Sul do Estado. O caso ocorreu neste domingo, 21, e as vítimas são um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 46 anos . Os dois corpos estavam em estado avançado de decomposição. A informação é que o caso foi registrado pela manhã após um vizinho chamar a Polícia Militar (PM) ao sentir um for...