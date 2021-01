Vida Urbana Corpo do presidente do Palmas será enterrado nesta segunda-feira, na Capital Conforme a assessoria de comunicação do time, o velório ocorrerá neste domingo e a cerimônia será apenas para familiares e amigos próximos

O velório do presidente do Palmas de e Regatas, Lucas Meira, está marcado para ocorrer na sede da Renapsi, neste domingo, 24. O representante do time morreu nesta manhã em um trágico acidente aereo. Conforme a assessoria de comunicação do time, a cerimônia será apenas para familiares e amigos próximos. Já o enterro está programado para ocorrer nesta segund...