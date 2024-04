Vida Urbana Corpo de policial da Paraíba assassinado por PM do Tocantins é liberado do IML Eltas Max Barbosa da Nóbrega morreu no Hospital Geral de Palmas após ser baleado durante um desentendimento em um bar na região sul da capital

O corpo do soldado da Polícia Militar da Paraíba, Eltas Max Barbosa da Nóbrega foi liberado na segunda-feira (15) pelo Instituto Médico Legal (IML). A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). De acordo com a pasta, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pess...